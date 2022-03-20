Ankara Et ve Süt Kurumu Ette Efsane İndirim Yaptı! Artık Herkes Et Yiyebilecek; Hemen Koşun Yetişin! Kuşbaşı Et, Kıyma, Pirzola Ne Kadar, Kaç Lira?

Ankara Kızılay’daki Et ve Süt Kurumu (ESK) muhteşem indirimlerini duyurdu. Dışardan alındığında 2 katı fiyat ödenen et çeşitlerinde indirim yapan Et ve Süt Kurumu, ağızların açık kalmasına neden oldu. Ankara’da yaşayanlar fiyatları görünce alışveriş yapmak için sıraya girdiler. Ucuz et alarak dolaplarına ve yemeklerine koymak isteyen kişiler ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ankara Et ve Süt Kurumu Et ve Kıyma Fiyatları...

Ankara’daki Et ve Süt Kurumu’nda et ve çeşitlerini almak isteyenler en fazla 2 kilo alabiliyor. Bunun yanında et fiyatları ise diğer market ve kasaplarda satılan fiyatlara göre oldukça ucuz!

Kasapta 115 liraya, marketlerde ise 92 liraya 1 kiloluk kıyma Et ve Süt Kurumu’nda ise sadece 56 liraya satılıyor. Bunun yanında zincir marketlerde kilosu 180 lira olan pirzola sadece 103 liraya, piyasada 100 liraya satılan kuşbaşı et ise sadece 62 liraya satışa çıkıyor.

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