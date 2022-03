Anasayfa/

20 Mar 2022 - 09:17

Ankara Et ve Süt Kurumu Ette Efsane İndirim Yaptı! Artık Herkes Et Yiyebilecek; Hemen Koşun Yetişin! Kuşbaşı Et, Kıyma, Pirzola Ne Kadar, Kaç Lira?

Et fiyatları sonunda Ankaralıların yüzünü güldürdü. Artan zamlardan sonra sadece zenginlerin yiyebileceği konuma gelen et ve et çeşitleri ağızların açık kalmasına enden olmuştu. Ukrayna ve Rusya arasındaki gergin savaşta temel gıda ürünlerin yansımış ve fiyatlar bir anda yeniden fırlamıştı. Ankara’da bulunan Et ve Süt Kurumu ise vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Peki, Ankara Et ve Süt Kurumu kuşbaşı et, kıyma, pirzola gibi et çeşitlerini ne kadara satmaya başladı? İşte detaylar!