Ankara Et ve Süt Kurumu Ette Efsane İndirim Yaptı! Artık Herkes Et Yiyebilecek; Hemen Koşun Yetişin! Kuşbaşı Et, Kıyma, Pirzola Ne Kadar, Kaç Lira?
Et fiyatları sonunda Ankaralıların yüzünü güldürdü. Artan zamlardan sonra sadece zenginlerin yiyebileceği konuma gelen et ve et çeşitleri ağızların açık kalmasına enden olmuştu. Ukrayna ve Rusya arasındaki gergin savaşta temel gıda ürünlerin yansımış ve fiyatlar bir anda yeniden fırlamıştı. Ankara’da bulunan Et ve Süt Kurumu ise vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Peki, Ankara Et ve Süt Kurumu kuşbaşı et, kıyma, pirzola gibi et çeşitlerini ne kadara satmaya başladı? İşte detaylar!
Ankara Kızılay’daki Et ve Süt Kurumu (ESK) muhteşem indirimlerini duyurdu. Dışardan alındığında 2 katı fiyat ödenen et çeşitlerinde indirim yapan Et ve Süt Kurumu, ağızların açık kalmasına neden oldu. Ankara’da yaşayanlar fiyatları görünce alışveriş yapmak için sıraya girdiler. Ucuz et alarak dolaplarına ve yemeklerine koymak isteyen kişiler ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ankara Et ve Süt Kurumu Et ve Kıyma Fiyatları...
Ankara’daki Et ve Süt Kurumu’nda et ve çeşitlerini almak isteyenler en fazla 2 kilo alabiliyor. Bunun yanında et fiyatları ise diğer market ve kasaplarda satılan fiyatlara göre oldukça ucuz!
Kasapta 115 liraya, marketlerde ise 92 liraya 1 kiloluk kıyma Et ve Süt Kurumu’nda ise sadece 56 liraya satılıyor. Bunun yanında zincir marketlerde kilosu 180 lira olan pirzola sadece 103 liraya, piyasada 100 liraya satılan kuşbaşı et ise sadece 62 liraya satışa çıkıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.