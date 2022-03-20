- 20 Mar 2022 - 09:58 G: 20 Mar 2022 - 09:59

Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Mi? Öyle Bir Arafa Girecek Ki, Babasının Cinayeti Üzerine… Senarist Ciğer Bırakmayacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da skandal olay patlak verdi. Ceylin’in hamile olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düşerken; seyircilerde neye uğradığını şaşırdı. Babasının cinayetinin üzerine hamile olacağı iddia edilen Ceylin’in skandal bir arafta kalacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Senaristten gelen bu hamle ise sosyal medyada büyük patlak verdi! İşte Yargı izleyicisinde ciğer bırakmayacak gelişme…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisi Pazar akşamları reyting rekorlarını kırıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yargı dizisinde Ceylin’in babasının cesedi ortaya çıkmıştı. Yürekleri yakacak olan gelişme ise Ceylin’in hamile olduğu iddiasıyla ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Mar 2022 - 09:58 Ankara- Yaşam

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