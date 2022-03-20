Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Mi? Öyle Bir Arafa Girecek Ki, Babasının Cinayeti Üzerine… Senarist Ciğer Bırakmayacak!

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisi Pazar akşamları reyting rekorlarını kırıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yargı dizisinde Ceylin’in babasının cesedi ortaya çıkmıştı. Yürekleri yakacak olan gelişme ise Ceylin’in hamile olduğu iddiasıyla ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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