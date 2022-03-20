Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Mi? Öyle Bir Arafa Girecek Ki, Babasının Cinayeti Üzerine… Senarist Ciğer Bırakmayacak!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da skandal olay patlak verdi. Ceylin’in hamile olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düşerken; seyircilerde neye uğradığını şaşırdı. Babasının cinayetinin üzerine hamile olacağı iddia edilen Ceylin’in skandal bir arafta kalacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Senaristten gelen bu hamle ise sosyal medyada büyük patlak verdi! İşte Yargı izleyicisinde ciğer bırakmayacak gelişme…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisi Pazar akşamları reyting rekorlarını kırıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yargı dizisinde Ceylin’in babasının cesedi ortaya çıkmıştı. Yürekleri yakacak olan gelişme ise Ceylin’in hamile olduğu iddiasıyla ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.