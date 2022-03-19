Simge Sağın Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Ersay Üner ile arasındaki gerçek dikkat çekti…

Her hafta cumartesi akşamı Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici sunuculuğunda ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler konuklarından bu akşam Simge Sağın bir hayli dikkatleri çeken isim oldu.

2010’lu yılların başından beri hayatımızda olan başarılı isim uzun zaman sonra ekranlarda yerini alacak haberlerinin gelmesiyle en merak edilen isimlerden birisi oldu. Peki, kimdir Merve Sağın?

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