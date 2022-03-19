Simge Sağın Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Ersay Üner ile arasındaki gerçek dikkat çekti…
Kanal D ekranlarında Şarkılar Bizi Söyler konuğu olan Simge Sağın herkesi şaşkına çevirdi. Özellikle Ersay Ünver ile aralarında olanlar görenlerin üzerine şok etkisi yarattı. İşte, Simge Sağın ve hakkında merak edilenler…
Her hafta cumartesi akşamı Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici sunuculuğunda ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler konuklarından bu akşam Simge Sağın bir hayli dikkatleri çeken isim oldu.
2010’lu yılların başından beri hayatımızda olan başarılı isim uzun zaman sonra ekranlarda yerini alacak haberlerinin gelmesiyle en merak edilen isimlerden birisi oldu. Peki, kimdir Merve Sağın?
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19 Mar 2022 - 23:11 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.