- 19 Mar 2022 - 23:11

Doğu Demirkol Bakın Nereli Çıktı! Herkes Onu Amasyalı Sanıyordu, Ankara Gerçeğini Duyan İnanmadı! İşte Doğu Demirkol’un Doğduğu Memleketi…

Şarkılar bizi söyler konuklarından Doğu Demirkol gören herkesi şaşkına çevirdi. Herkesin Amasyalı sandığı oyuncunun asıl memleketini görenler şok üstüne şok yaşadı. İşte, Doğu Demirkol hakkında merak edilenler…

Tam ismi Aydın Doğu Demirkol olan oyuncu 6 Eylül 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Şu an 37 yaşında olan Doğu Demirkol resmen girdiği her ortama verdiği enerji ile dikkatleri çekmeyi başarıyor. Adından kısa sürede söz ettirmeyi başaran başarılı ismin babası doktor annesi de avukattır. Ailenin tek çocuğu olan Doğu Demirkol lisans eğitimini bilgisayar mühendisi olarak tamamlamış olsa bile bu alandan bir hayli uzaklarda çalışmalarına devam etmiştir.

Devamı Diğer Sayfada!

19 Mar 2022 - 23:11 - Biyografi

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