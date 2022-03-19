Survivor'a Mert Öcal’ın Eski Sevgilisi Yarışmaya Geliyor! Nisa Bölükbaşı’yla Bir Olup… Sude Mosmor Olacak! “Kaybettiğine Dön Bak”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert Öcal büyük patlayacak! Survivor yarışmasında aldattığı ortaya çıkan Makbule Şakalakoğlu’nun yarışmaya katılacağı gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise “Kaybettiğine dön bak diyecek” yorumlarında bulundu. Twitter’in yıkılmasına neden olan bu durumsa ağızları açık bıraktı. İşte Nisa Bölükbaşı’yla ortalığı yıkacak olan Makbule Şakalakoğlu hakkında skandal iddia!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Birleşme partisi için tüm çalışmalar hızla yürütülüyor. Acun Ilıcalı’nın dün yapmış olduğu açıklamalardan sonra ise ortalığı karıştıracak bir iddia gündeme geldi ve Sude Burcu’nun mosmor olacağı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.