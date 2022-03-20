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20 Mar 2022 - 09:25

Survivor'da Büy6ük Olay! Mert Öcal’ın Eski Sevgilisi Yarışmaya Katılıyor! Nisa Bölükbaşı’yla Bir Olup… Sude Mosmor Olacak! “Kaybettiğine Dön Bak”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert Öcal büyük patlayacak! Survivor yarışmasında aldattığı ortaya çıkan Makbule Şakalakoğlu’nun yarışmaya katılacağı gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise “Kaybettiğine dön bak diyecek” yorumlarında bulundu. Twitter’in yıkılmasına neden olan bu durumsa ağızları açık bıraktı. İşte Nisa Bölükbaşı’yla ortalığı yıkacak olan Makbule Şakalakoğlu hakkında skandal iddia!