Yasak Elma Dizisinde Yürekleri Burkan Yeni Ayrılık! İşte Diziden Ayrılan Ünlü Kadın Oyuncu...

Her hafta pazartesi akşamları 20:00 itibari ile sevenlerinin karşısına yeni bölümleri ile çıkan Yasak Elma’dan yeni bir oyuncu daha ayrılıyor. Son zamanlarda sürekli bir ismin veda etmesi öne çıkarken bu sefer ki ayrılan isim herkese şok üstüne şok yaşattı.

Bu kadarını kimse beklemiyordu. Ekranlara gelen son bölümünde yeniden herkese soluksuz bir izleme keyfi veren Yasak Elma oyuncu kadrosu 5’nci sezonunda da ilgileri üzerinde toplamaya devam ediyor. Önümüzdeki sezonda da devam edeceği tahmin edilen diziden oyuncu ayrılık haberi ile gündemde yer alması şok üstüne şok oluşturdu.

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