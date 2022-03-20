Yasak Elma Dizisinde Yürekleri Burkan Yeni Ayrılık! İşte Diziden Ayrılan Ünlü Kadın Oyuncu...
FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma’dan öyle bir isim hayallerine veda ediyor ki, bu ismin ayrılığını duyanlar gözlerine inanamadı. Diziden ayrılan kadın oyuncuyla ilgili sır perdesi aralandı ve gören herkes şaşkına çevirdi. İşte, merak edilen detaylar…
Her hafta pazartesi akşamları 20:00 itibari ile sevenlerinin karşısına yeni bölümleri ile çıkan Yasak Elma’dan yeni bir oyuncu daha ayrılıyor. Son zamanlarda sürekli bir ismin veda etmesi öne çıkarken bu sefer ki ayrılan isim herkese şok üstüne şok yaşattı.
Bu kadarını kimse beklemiyordu. Ekranlara gelen son bölümünde yeniden herkese soluksuz bir izleme keyfi veren Yasak Elma oyuncu kadrosu 5’nci sezonunda da ilgileri üzerinde toplamaya devam ediyor. Önümüzdeki sezonda da devam edeceği tahmin edilen diziden oyuncu ayrılık haberi ile gündemde yer alması şok üstüne şok oluşturdu.
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20 Mar 2022 - 11:58 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.