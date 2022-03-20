Ankara’da Aşık Veysel’e Vefa Konseri!
Aşık Veysel’in vefatının 50.yıl dönümü 2023 yılı UNESCO konferansında alınan bir kararla “Aşık Veysel” yılı olarak ilan edildi. ASİDEF Ankara’da gerçekleşecek olan bu konser sonrasında “2023- Aşık Veysel Yılı”nda, önemli sayıda etkinlik gerçekleştirmeyi planlıyor.
Anadolu coğrafyasının yetiştirdiği en önemli halk ozanlarımızdan biri olan Aşık Veysel ŞATIROĞLU’nun aramızdan ayrılışının 49. yılı dolayısıyla T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Müziği Korosu ile birlikte düzenlenecek olan “Aşık Veysel’e Vefa Konseri” 21 Mart 2022 tarihinde saat 19.30’da “Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu”nda gerçekleştirilecektir.
ASİDEF, AŞIK VEYSEL İLE BULUŞTURUYOR
ASİDEF (Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu)’ in düzenlediği bu görkemli etkinlikte Aşık Veysel’in gönül gözüyle Anadolu halk kültürüne kazandırdığı değerleri ulusal/uluslararası platformlarda tanıtma anacıyla yola çıkılarak, gönül dünyasından türkülere uzanan mesajları gelecek nesillerle buluşturmayı hedefliyor.
SİVASLI SANATÇILAR SAHNEDE YARIM YÜZYILLIK YOLCULUĞA GÖTÜRÜYOR
Ankara Devlet Halk Müziği korosunda Sivaslı ses sanatçılarından Nilgün KIZILCI, Pelin KARAKUŞ, Ertan ÇINGI ve Aşık Veysel’in torunu Hayrettin SÜZER ozanın türkülerini icra edecek, Türk Halk Müziğine ve Türk Halk Kültürüne damgasını vuran Türk Halk Müziği ses sanatçıları Kubilay DÖKMETAŞ ve Aşık Veysel Derneği Başkanımız
Mustafa ÖZARSLAN, Aşık Veysel’i türküleriyle yaşatılacak.
2023 AŞIK VEYSEL YILI
Aşık Veysel’in vefatının 50.yıl dönümü 2023 yılı UNESCO konferansında alınan bir kararla “Aşık Veysel” yılı olarak ilan edildi. ASİDEF Ankara’da gerçekleşecek olan bu konser sonrasında “2023- Aşık Veysel Yılı”nda, önemli sayıda etkinlik gerçekleştirmeyi planlıyor.
20 Mar 2022 - 12:03 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.