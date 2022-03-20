Demet Özdemir’in Milyonların Merak Ettiği Erkek Partneri Belli Oldu! İşte O Büyük Projenin Diğer Erkek Başrol Oyuncusu! Oğuzhan Koç Kıskançlık Krizine Girebilir!
Demet Özdemir’in yeni dizisi belli oldu. Başrolleri kiminle paylaşacağına kadar her şey netlik kazandı. Görenler gözlerine inanamayacak. Bu ikili adeta piyasayı alt üst edip gelecek. Öylesine uyumlu olmuşlar ki yıllarca aransa böylesine uyumlu çift ancak bulunabilirdi. İşte, Demet Özdemir ve yeni dizisinin gelişimleri hakkında merak edilenler…
Disney Plus’ın MF yapım imzalı olarak ekranlara gelecek olduğu bilinen Dünyayla Benim Aramda dizisinin çekimleri için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta çekimlerine başlanılacak olan dizi yönetmen koltuğunda Hülya Gezer yer alacak.
Pınar Bulut tarafından hazırlanan senaryo kısa sürede büyük ilgi uyandıracak gibi dururken Demet Özdemir yanında başrolde kim olacak belli oldu.
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20 Mar 2022 - 12:09 - Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.