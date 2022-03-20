Demet Özdemir’in Milyonların Merak Ettiği Erkek Partneri Belli Oldu! İşte O Büyük Projenin Diğer Erkek Başrol Oyuncusu! Oğuzhan Koç Kıskançlık Krizine Girebilir!

Disney Plus’ın MF yapım imzalı olarak ekranlara gelecek olduğu bilinen Dünyayla Benim Aramda dizisinin çekimleri için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta çekimlerine başlanılacak olan dizi yönetmen koltuğunda Hülya Gezer yer alacak.

Pınar Bulut tarafından hazırlanan senaryo kısa sürede büyük ilgi uyandıracak gibi dururken Demet Özdemir yanında başrolde kim olacak belli oldu.

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