- 20 Mar 2022 - 12:09 G: 20 Mar 2022 - 14:35

Demet Özdemir’in Milyonların Merak Ettiği Erkek Partneri Belli Oldu! İşte O Büyük Projenin Diğer Erkek Başrol Oyuncusu! Oğuzhan Koç Kıskançlık Krizine Girebilir!

Demet Özdemir’in yeni dizisi belli oldu. Başrolleri kiminle paylaşacağına kadar her şey netlik kazandı. Görenler gözlerine inanamayacak. Bu ikili adeta piyasayı alt üst edip gelecek. Öylesine uyumlu olmuşlar ki yıllarca aransa böylesine uyumlu çift ancak bulunabilirdi. İşte, Demet Özdemir ve yeni dizisinin gelişimleri hakkında merak edilenler…

Disney Plus’ın MF yapım imzalı olarak ekranlara gelecek olduğu bilinen Dünyayla Benim Aramda dizisinin çekimleri için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta çekimlerine başlanılacak olan dizi yönetmen koltuğunda Hülya Gezer yer alacak.

Pınar Bulut tarafından hazırlanan senaryo kısa sürede büyük ilgi uyandıracak gibi dururken Demet Özdemir yanında başrolde kim olacak belli oldu.

Devamı Diğer Sayfada!

20 Mar 2022 - 12:09 - Dizi Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Teşkilat’ta Kan Donduran, Kalp Hızını 130 bPm’e Çıkartıp, Kriz Geçirten Anlar! Mete Başkan Şehit Oldu… Serdar’ın O Haykırışlarına Göz Dayanmıyor! mask
Teşkilat’ta Kan Donduran, Kalp Hızını 130 bPm’e Çıkartıp, Kriz Geçirten Anlar! Mete Başkan Şehit Oldu… Serdar’ın O Haykırışlarına Göz Dayanmıyor!
Kanal D Öyle Bir Flaş Hamle Attı ki; Diğer Tüm Kanallar Bu Hamle Karşısında Saygı Duruşuna Geçti! Yargı ve Camdaki Kız’ın Sonrasında… mask
Kanal D Öyle Bir Flaş Hamle Attı ki; Diğer Tüm Kanallar Bu Hamle Karşısında Saygı Duruşuna Geçti! Yargı ve Camdaki Kız’ın Sonrasında…
İdo Tatlıses’in Eşi Yasemin Şefkatli Öyle Bir Dantelli Göğüs Dekoltesi Verdi ki; İbrahim Tatlıses Bu Duruma Çok Kızacak! İdo’yu Uyarması Bekleniyor, Milyonlar Şok İçinde Kaldı! mask
İdo Tatlıses’in Eşi Yasemin Şefkatli Öyle Bir Dantelli Göğüs Dekoltesi Verdi ki; İbrahim Tatlıses Bu Duruma Çok Kızacak! İdo’yu Uyarması Bekleniyor, Milyonlar Şok İçinde Kaldı!
Survivor 2022'de Batuhan Delirdi! Az Kalsın Kan Çıkıyordu... Eline Sopayı Aldı ve Ona Doğru Koştu... Acun Ilıcalı Şok Geçirdi! mask
Survivor 2022'de Batuhan Delirdi! Az Kalsın Kan Çıkıyordu... Eline Sopayı Aldı ve Ona Doğru Koştu... Acun Ilıcalı Şok Geçirdi!
Survivor'da Ada Yanıp Tutuştu, Bir Dokunulmazlık Az Kalsın Katliam Getiriyordu! Yarışmacılar Birbirine Girdi, Büyük Kavga! mask
Survivor'da Ada Yanıp Tutuştu, Bir Dokunulmazlık Az Kalsın Katliam Getiriyordu! Yarışmacılar Birbirine Girdi, Büyük Kavga!
Dilan Çiçek Deniz Milyoner Olacak! Öyle Bir Projede Öyle Bir Rol Alıyor ki; Türk Dizi Tarihi Resmen Derinden Sarsılacak! Burak Deniz Devri Bitti, Şimdi Devir Para Devri! mask
Dilan Çiçek Deniz Milyoner Olacak! Öyle Bir Projede Öyle Bir Rol Alıyor ki; Türk Dizi Tarihi Resmen Derinden Sarsılacak! Burak Deniz Devri Bitti, Şimdi Devir Para Devri!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status