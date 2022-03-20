Ankara ve İzmir Arası Göz Açıp Kapatınca Varılacak! İmzalar Atıldı, Öyle Bir Düşüş Yaşanacak ki Şoka Sokacak! İşte Saat ...

Ankara – İzmir yüksek hızlı tren hattı projesi için ilk adımlar atılmaya başlandı. İngiltere sınırlarından tam 2,3 milyon dolarlık finansman desteklerinin gelmesi ardından inşa edilecek hat sayesinde Ankara İzmir arası ulaşım tam 3 saate kadar inecek.

Ankara ile İzmir arasında kesinti olmadan konforlu bir şekilde ulaşım için Ankara – İzmir yüksek hızlı tren hattı projesi AİYHT 2,3 milyon dolarlık finansman destekleri için imzalar atıldı.

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