Ankara ve İzmir Arası Göz Açıp Kapatınca Varılacak! İmzalar Atıldı, Öyle Bir Düşüş Yaşanacak ki Şoka Sokacak! İşte Saat ...
Ankara – İzmir arası için müjdeli haber geldi. Artık göz açıp kapatılana kadar bir yerden bir yere varış mümkün olacak. Yüksek hızlı tren hattı projesi için ilk adımlar atıldı. İşte, merak edilen detaylar…
Ankara – İzmir yüksek hızlı tren hattı projesi için ilk adımlar atılmaya başlandı. İngiltere sınırlarından tam 2,3 milyon dolarlık finansman desteklerinin gelmesi ardından inşa edilecek hat sayesinde Ankara İzmir arası ulaşım tam 3 saate kadar inecek.
Ankara ile İzmir arasında kesinti olmadan konforlu bir şekilde ulaşım için Ankara – İzmir yüksek hızlı tren hattı projesi AİYHT 2,3 milyon dolarlık finansman destekleri için imzalar atıldı.
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20 Mar 2022 - 12:47 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.