- 20 Mar 2022 - 12:47 G: 20 Mar 2022 - 12:50

Ankara ve İzmir Arası Göz Açıp Kapatınca Varılacak! İmzalar Atıldı, Öyle Bir Düşüş Yaşanacak ki Şoka Sokacak! İşte Saat ...

Ankara – İzmir arası için müjdeli haber geldi. Artık göz açıp kapatılana kadar bir yerden bir yere varış mümkün olacak. Yüksek hızlı tren hattı projesi için ilk adımlar atıldı. İşte, merak edilen detaylar…

Ankara – İzmir yüksek hızlı tren hattı projesi için ilk adımlar atılmaya başlandı. İngiltere sınırlarından tam 2,3 milyon dolarlık finansman desteklerinin gelmesi ardından inşa edilecek hat sayesinde Ankara İzmir arası ulaşım tam 3 saate kadar inecek.

Ankara ile İzmir arasında kesinti olmadan konforlu bir şekilde ulaşım için Ankara – İzmir yüksek hızlı tren hattı projesi AİYHT 2,3 milyon dolarlık finansman destekleri için imzalar atıldı.

Devamı Diğer Sayfada!

20 Mar 2022 - 12:47 - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yasak Elma'ın Halit’i Talat Bulut Geri Döndü! Mahkum Dizisinde Heyecan Arttı! Talat Bulut Mahkum'da Hangi Rolü Oynuyor... Mahkum Sinyor kimdir? mask
Yasak Elma'ın Halit’i Talat Bulut Geri Döndü! Mahkum Dizisinde Heyecan Arttı! Talat Bulut Mahkum'da Hangi Rolü Oynuyor... Mahkum Sinyor kimdir?
Yasak Elma Oyuncuları Yıldız, Kumru ve Ender’in Giydiği Kıyafetler Nerede Satılıyor? Yasak elma Ender'in kıyafetleri hangi marka? Kaç Para... mask
Yasak Elma Oyuncuları Yıldız, Kumru ve Ender’in Giydiği Kıyafetler Nerede Satılıyor? Yasak elma Ender'in kıyafetleri hangi marka? Kaç Para...
Demet Özdemir’in Yeni Dizisi Hazır! İşte O Dizide Oynayacağı Erkek Başrol Oyuncusu... mask
Demet Özdemir’in Yeni Dizisi Hazır! İşte O Dizide Oynayacağı Erkek Başrol Oyuncusu...
Ankara’da Aşık Veysel’e Vefa Konseri! mask
Ankara’da Aşık Veysel’e Vefa Konseri!
Yasak Elma Dizisinde Yürekleri Burkan Yeni Ayrılık! İşte Diziden Ayrılan Ünlü Kadın Oyuncu... mask
Yasak Elma Dizisinde Yürekleri Burkan Yeni Ayrılık! İşte Diziden Ayrılan Ünlü Kadın Oyuncu...
Şekere Zam Mı Geldi? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CarrefourSA'da şeker Fiyatları Kaç Lira? İşte 20 Mart 2022 1 kg, 5 kg, 50 kg, küp şeker fiyatları… mask
Şekere Zam Mı Geldi? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CarrefourSA'da şeker Fiyatları Kaç Lira? İşte 20 Mart 2022 1 kg, 5 kg, 50 kg, küp şeker fiyatları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status