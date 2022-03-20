- 20 Mar 2022 - 13:00 G: 20 Mar 2022 - 13:03

Asgari Ücretle İlgili Öyle Bir Gelişme Yaşandı ki; Milyonlarca İnsan Bu Gelişme Karşısında Ayaklara Zıpladı! Asgari Ücrete 2.Zamla İlgili Öyle Bir Tarih Verildi ki…

Asgari ücretle ilgili beklenmedik haber gören herkesin şaşkına dönmesine neden oldu. Resmen ramazan bayramı gelmeden bayram havası esti. Verilen tarih asgari ücretle çalışan vatandaşların coşkuyla gelen haberleri karşılamalarını sağladı. İşte, detaylar…

Asgari ücret zamlarıyla ilgili son dakika açıklamaları gören tüm vatandaşları çılgına çevirdi. 2022 yılında asgari ücrete gelen zamlar %50,54 oranında açıklanmıştı. Böylece net maaşlar 4 bin 253 TL seviyesine kadar artış gösterirken brüt maaşlar 5 bin 4 TL olmuştu.

Fakat meydana gelen enflasyon oranları karşısında vatandaşlar ne yapacaklarını bilemediler ve iyice zorluk çekmeye başladılar. Maaşlarına yeni bir zam talebinde bulunurken gelen açıklamalar vatandaşların yüzlerini güldürdü. Yeni zam kapıda mı?

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20 Mar 2022 - 13:00 - Ekonomi

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