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20 Mar 2022 - 13:38

Masterchef Somer Sivrioğlu Her Şeyi Tek Tek İfşaladı, Mehmet Şef ile İlgili İtiraflarıyla Acun Ilıcalı’yı Resmen Şoka Soktu! İşte O İtiraflar…

Ekranların en sevilen lezzetli yarışması Masterchef Türkiye jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu ile Mehmet Demirkol’un Youtube platformuna konuk oldu. Mehmet Yalçınkaya ile ilgili öyle itiraflarda bulundu ki Acun Ilıcalı’yı dahi şoktan şoka soktu.