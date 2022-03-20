Masterchef Somer Sivrioğlu Her Şeyi Tek Tek İfşaladı, Mehmet Şef ile İlgili İtiraflarıyla Acun Ilıcalı’yı Resmen Şoka Soktu! İşte O İtiraflar…
Ekranların en sevilen lezzetli yarışması Masterchef Türkiye jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu ile Mehmet Demirkol’un Youtube platformuna konuk oldu. Mehmet Yalçınkaya ile ilgili öyle itiraflarda bulundu ki Acun Ilıcalı’yı dahi şoktan şoka soktu.
Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye’nin başarılı jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu geçtiğimiz günlerde Mehmet Demirkol’un Youtube platformu üzerinde konuk oldu. Demirkol yaptığı programın ‘’o mu, bu mu’’ kısmında kendisine sorulan Somer Sivrioğlu’na 2 farklı seçenek sunarak kendisinin birisini seçmesini talep etti.
Devamı Diğer Sayfada!
20 Mar 2022 - 13:38 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.