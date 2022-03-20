Dilan Çiçek Deniz Milyoner Olacak! Öyle Bir Projede Öyle Bir Rol Alıyor ki; Türk Dizi Tarihi Resmen Derinden Sarsılacak! Burak Deniz Devri Bitti...

Dilan Çiçek Deniz en son Burak Deniz ile beraber Ozan Açıktan’ın Gidenler isimli filminde başrol olarak sevenlerinin karşısında yerini almıştı. Son zamanların en gözde isimlerinden birisi olan Dilan Çiçek Deniz hafta içi bir dizi anlaşması ile görüştüğü ve anlaşmaların yapım aşamasında olduğu açıklandı.

Senaryosunu gerçekten çok beğenen Dilan Çiçek Deniz açıklaması sırasında aşırı mutlu olduğunu, sabahtan beri mutluluktan etrafa gülerek baktığını açıklamıştı.

Devamı Diğer Sayfada!