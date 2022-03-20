Dilan Çiçek Deniz Milyoner Olacak! Öyle Bir Projede Öyle Bir Rol Alıyor ki; Türk Dizi Tarihi Resmen Derinden Sarsılacak! Burak Deniz Devri Bitti, Şimdi Devir Para Devri!
Dilan Çiçek Deniz bu sefer öyle bir proje ile geliyor ki resmen servetinin üstüne servet katacak. Bu kez beklentileri de üstüne çıkardı ve rol alacağı yapımla görenleri şok üstüne şoka soktu.
Dilan Çiçek Deniz en son Burak Deniz ile beraber Ozan Açıktan’ın Gidenler isimli filminde başrol olarak sevenlerinin karşısında yerini almıştı. Son zamanların en gözde isimlerinden birisi olan Dilan Çiçek Deniz hafta içi bir dizi anlaşması ile görüştüğü ve anlaşmaların yapım aşamasında olduğu açıklandı.
Senaryosunu gerçekten çok beğenen Dilan Çiçek Deniz açıklaması sırasında aşırı mutlu olduğunu, sabahtan beri mutluluktan etrafa gülerek baktığını açıklamıştı.
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20 Mar 2022 - 13:48 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.