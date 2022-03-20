Survivor'da Yarışmacılar Birbirine Girdi! Büyük Kavga... Ada Yanıp Tutuştu, Bir Dokunulmazlık Az Kalsın Kafa Göz Gidiyordu!
TV8'in reyting rekortmeni programı olan Survivor All Star 2022'de heyecan bir an olsun dur durak bilmeden son seviyelerde gezmeye devam ediyor. Dün akşam dokunulmazlık oyunu için büyük bir mücadele veren takımlar hemen hemen her şeylerini ortaya koydular. Büyük mücadele sonucunda kazanan takım belli olurken, belli olmasıyla birlikte az kalsın adada katliam çıkıyordu. Batuhan delirdi. Acun Ilıcalı ise konuyu değerlendirdi... Neler oluyor?
Survivor All Star 2022, yeni bölümüyle birlikte ekranlardaki yerini aldı. Birleşme partisine oldukça kısa süre kala Gönüllüler ve Ünlüler, 18 Mart Cuma akşamı dokunulmazlık oyunu için büyük mücadele verdiler. Güç oyununda dokunulmazlığı kazanan takım 2-1'lik skorla gönüllüler takımı olarak kendini gösterirken; Gönüllüler; "en iyiler" mücadelesinde ünlüleri tam 3-0 mağlup etti ve dokunulmazlığı kazanan takım olarak kendini gösterdi. Devamında yaşananlar ise "adada az kalsın katliam çıkıyordu" yorumlarının yapılmasına sebep oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.