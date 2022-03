Anasayfa/

20 Mar 2022 - 23:27

Survivor'da Yarışmacılar Birbirine Girdi! Büyük Kavga... Ada Yanıp Tutuştu, Bir Dokunulmazlık Az Kalsın Kafa Göz Gidiyordu!

TV8'in reyting rekortmeni programı olan Survivor All Star 2022'de heyecan bir an olsun dur durak bilmeden son seviyelerde gezmeye devam ediyor. Dün akşam dokunulmazlık oyunu için büyük bir mücadele veren takımlar hemen hemen her şeylerini ortaya koydular. Büyük mücadele sonucunda kazanan takım belli olurken, belli olmasıyla birlikte az kalsın adada katliam çıkıyordu. Batuhan delirdi. Acun Ilıcalı ise konuyu değerlendirdi... Neler oluyor?