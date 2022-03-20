Survivor'da Yarışmacılar Birbirine Girdi! Büyük Kavga... Ada Yanıp Tutuştu, Bir Dokunulmazlık Az Kalsın Kafa Göz Gidiyordu!

Survivor All Star 2022, yeni bölümüyle birlikte ekranlardaki yerini aldı. Birleşme partisine oldukça kısa süre kala Gönüllüler ve Ünlüler, 18 Mart Cuma akşamı dokunulmazlık oyunu için büyük mücadele verdiler. Güç oyununda dokunulmazlığı kazanan takım 2-1'lik skorla gönüllüler takımı olarak kendini gösterirken; Gönüllüler; "en iyiler" mücadelesinde ünlüleri tam 3-0 mağlup etti ve dokunulmazlığı kazanan takım olarak kendini gösterdi. Devamında yaşananlar ise "adada az kalsın katliam çıkıyordu" yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

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