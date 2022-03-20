- 20 Mar 2022 - 19:35

İdo Tatlıses’in Eşi Yasemin Şefkatli 'den Dantelli Göğüs Dekoltesi! İbrahim Tatlıses Bu Duruma Çok Kızacak! İdo’yu Uyarması Bekleniyor, Milyonlar Şok İçinde Kaldı!

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli görenlerin gözlerini yuvalarından çıkaracak göğüs dekolteli kıyafeti ile gören herkesi şaşkına çevirdi. İbrahim Tatlıses bu durumu görünce deliye dönecek, küplere binecek. İdo’yu yakın zamanda uyarır diye beklenirken resmen herkesi hayretlere düşüren paylaşımı yapmaktan geri kalmadı.

Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile evlenme kararı alan Yasemin Şefkatli hız kesmeden sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Sosyal medyanın en aktif isimlerinden birisi olan Yasemin Şefkatli bu sefer öyle bir paylaşım yaptı ki görenler gözlerine inanamadı, şok üstüne şok geçirdi. Kimse böyle bir paylaşım olmasını asla tahmin bile edemezdi. En açık seçik ünlüleri dahi solladı geride bıraktı. Göğüs dekolteli pozları yürekleri ağızlara getirdi.

Devamı Diğer Sayfada!

20 Mar 2022 - 19:35 - Magazin

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İdo Tatlıses’in Eşi Yasemin Şefkatli 'den Dantelli Göğüs Dekoltesi! İbrahim Tatlıses Bu Duruma Çok Kızacak! İdo’yu Uyarması Bekleniyor, Milyonlar Şok İçinde Kaldı! mask
İdo Tatlıses’in Eşi Yasemin Şefkatli 'den Dantelli Göğüs Dekoltesi! İbrahim Tatlıses Bu Duruma Çok Kızacak! İdo’yu Uyarması Bekleniyor, Milyonlar Şok İçinde Kaldı!
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