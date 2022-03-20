İdo Tatlıses’in Eşi Yasemin Şefkatli Öyle Bir Dantelli Göğüs Dekoltesi Verdi ki; İbrahim Tatlıses Bu Duruma Çok Kızacak! İdo’yu Uyarması Bekleniyor, Milyonlar Şok İçinde Kaldı!

Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile evlenme kararı alan Yasemin Şefkatli hız kesmeden sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Sosyal medyanın en aktif isimlerinden birisi olan Yasemin Şefkatli bu sefer öyle bir paylaşım yaptı ki görenler gözlerine inanamadı, şok üstüne şok geçirdi. Kimse böyle bir paylaşım olmasını asla tahmin bile edemezdi. En açık seçik ünlüleri dahi solladı geride bıraktı. Göğüs dekolteli pozları yürekleri ağızlara getirdi.

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