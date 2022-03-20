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20 Mar 2022 - 14:00

Survivor 2022'de Batuhan Delirdi! Az Kalsın Kan Çıkıyordu... Eline Sopayı Aldı ve Ona Doğru Koştu... Acun Ilıcalı Şok Geçirdi!

Survivor All Star 2022'de artık işler iyice çığırından çıkmaya başladı. Öyle bir kaos ortamı baş göstermeye başladı ki, izleyiciler artık oyundan daha fazla kavga ve kaos izlediklerini dile getirdiler. Bu sebepten dolayı çok sayıda kişi tepki gösterirken Batuhan'ın son yaptığı "delilik" olarak yorumlanan hareket sebebiyle Batuhan'ın diskalifiye edilmesi gerektiği dile getirildi.