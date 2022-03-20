Survivor 2022'de Batuhan Delirdi! Büyük Kavgayı Görenlerin Nutku Tutuldu... Eline Sopayı Aldı ve Ona Doğru Koştu... Acun Ilıcalı Şok Geçirdi!
Survivor All Star 2022'de artık işler iyice çığırından çıkmaya başladı. Öyle bir kaos ortamı baş göstermeye başladı ki, izleyiciler artık oyundan daha fazla kavga ve kaos izlediklerini dile getirdiler. Bu sebepten dolayı çok sayıda kişi tepki gösterirken Batuhan'ın son yaptığı "delilik" olarak yorumlanan hareket sebebiyle Batuhan'ın diskalifiye edilmesi gerektiği dile getirildi.
Survivor All Star 2022'de olayların ardı arkası kesilmiyor. Batuhan Karacakaya resmen dün akşam dokunulmazlık oyununun sonrasında delirdi ve ortalığı birbirine kattı. Az kalsın katliam çıkartıyordu. Acun Ilıcalı; yaptığı hareketlerden sonra Batuhan'a net bir uyarıda bulundu. İzleyenler ise, adamın az kalsın katliam çıkartacak olduğunu buna rağmen neden uyarıldığını, diskalifiye edilmesi gerektiğini anlattılar.
Detaylar diğer sayfada!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.