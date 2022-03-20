Kanal D Öyle Bir Flaş Hamle Attı ki; Diğer Tüm Kanallar Bu Hamle Karşısında Saygı Duruşuna Geçti! Yargı ve Camdaki Kız’ın Sonrasında…

Kanal D bu sezon Camdaki Kız, Sadakatsiz ve Yargı gibi birçok yapımla resmen birçok kanalın birçok dizisinin önce gününü değiştirmek, ardından da final kararı almasına neden olmuştu.

İyi bir çıkış ivmesi yakalayan Kanal D bu sefer öyle bir diziyle geliyor ki resmen görenler şok üstüne şok yaşayacak. Her ne kadar bazı dizileri final yapacak diye söylentiler gelse bile yeni ekranlarda yer alacak dizinin öğrenilmesi tüm dizi severlerin heyecan doruklarda beklemesine neden oldu. İşte, detaylar…

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