- 20 Mar 2022 - 14:22 G: 20 Mar 2022 - 14:25

Kanal D Öyle Bir Flaş Hamle Attı ki; Diğer Tüm Kanallar Bu Hamle Karşısında Saygı Duruşuna Geçti! Yargı ve Camdaki Kız’ın Sonrasında…

Kanal D resmen rakiplerini bitirecek öyle bir adım attı ki rakipleri karşısında ne yapacak artık bilemiyor. Önce Camdaki Kız, ardından Yargı şimdi de öyle bir diziyle geliyor ki resmen reyting oranları alt üst olacak.

Kanal D bu sezon Camdaki Kız, Sadakatsiz ve Yargı gibi birçok yapımla resmen birçok kanalın birçok dizisinin önce gününü değiştirmek, ardından da final kararı almasına neden olmuştu.

İyi bir çıkış ivmesi yakalayan Kanal D bu sefer öyle bir diziyle geliyor ki resmen görenler şok üstüne şok yaşayacak. Her ne kadar bazı dizileri final yapacak diye söylentiler gelse bile yeni ekranlarda yer alacak dizinin öğrenilmesi tüm dizi severlerin heyecan doruklarda beklemesine neden oldu. İşte, detaylar…

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20 Mar 2022 - 14:22 - Dizi Haberleri

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