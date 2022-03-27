- 27 Mar 2022 - 22:45 G: 27 Mar 2022 - 23:07

Teşkilat Dizisinin Mete Başkanı Öldü! Ankara Yasta.. Serdar ve Oğlu Gürcan'ın O Haykırışlarına Kalp Dayanmadı! Mesut Akusta Diziden Ayrıldı!

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni Teşkilat’tan akıllara durgunluk veren, kalp krizi geçirmeye neden olan o fragman karşısında heyecan doruklarda. Serdar’ın o haykırışlarına resmen yürek dayanmadı. Öyle şeyler olacak ki…

TRt1 ekranlarında her hafta yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yer alan Teşkilat dizisinde öyle anlar ekranlara geldi ki görenler gözlerine inanamayacak. Dizinin 39’ncu bölümüne ait sahnelerde yayınlanması ardından dizi severler resmen yürekleri ağızlarda izledi.

Öyle sahneler bu hafta ekranlara geldi ki resmen herkes iki gözü iki çeşme ekran başında oldular. Serdar’ın Baba diye haykıracağı o an acıyı beraberinde getirdi. Resmen herkes en içten duyguları kendi içine hissetti. İşte, o anlar… 

27 Mar 2022 - 22:45 - Dizi Fragmanları

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