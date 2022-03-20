Teşkilat’ta Kan Donduran, Kalp Hızını 130 bPm’e Çıkartıp, Kriz Geçirten Anlar! Mete Başkan Şehit Oldu… Serdar’ın O Haykırışlarına Göz Dayanmıyor!

TRt1 ekranlarında her hafta yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yer alan Teşkilat dizisinde öyle anlar ekranlara geldi ki görenler gözlerine inanamayacak. Dizinin 39’ncu bölümüne ait sahnelerde yayınlanması ardından dizi severler resmen yürekleri ağızlarda izledi.

Öyle sahneler bu hafta ekranlara geldi ki resmen herkes iki gözü iki çeşme ekran başında oldular. Serdar’ın Baba diye haykıracağı o an acıyı beraberinde getirdi. Resmen herkes en içten duyguları kendi içine hissetti. İşte, o anlar…

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