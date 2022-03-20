Survivor Batuhan Karacakaya ile İlgili Flaş İddia! Yarışmada Torpilli Mi Var? "Acun Ilıcalı'dan Büyük Torpil" Seyirciler Çıldırıyor, Şampiyon Batuhan mı?
Survivor Batuhan Karacakaya ile ilgili öyle bir şey ortaya çıktı ki, milyonlarca Survivor izleyicisi resmen çıldırdı. Batuhan Karacakaya'nın Acun Ilıcalı'dan torpilli olduğu ve şampiyonluğa kadar uzanacağı iddiaları ortalığı karıştırdı. Bu iddiaların dayanağı ise oldukça güçlü. Peki, Acun - Batuhan ilişkisi nedir? Neden böyle bir iddia ortaya çıktı?
Survivor All Star 2022, artık oyunlardan daha çok yarışmacıların kavgalarıyla, gerilimlerle ve elemelerle gündeme geliyor. İzleyenler de artık tartışmalardan vb. durumlardan dolayı oyun izleyemediklerini ve bu durumun seyir keyiflerini kaçırdığını söylüyorlar. Ayrıca son ortaya çıkan iddia ise izleyicileri iyice bıktırdı. Dayanağının bu kadar sağlam olması ise herkesin aklına şüphe düşürdü!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.