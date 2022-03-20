Anasayfa/

Foto Galeri/

20 Mar 2022 - 23:28

Survivor Batuhan Karacakaya ile İlgili Flaş İddia! Yarışmada Torpilli Mi Var? "Acun Ilıcalı'dan Büyük Torpil" Seyirciler Çıldırıyor, Şampiyon Batuhan mı?

Survivor Batuhan Karacakaya ile ilgili öyle bir şey ortaya çıktı ki, milyonlarca Survivor izleyicisi resmen çıldırdı. Batuhan Karacakaya'nın Acun Ilıcalı'dan torpilli olduğu ve şampiyonluğa kadar uzanacağı iddiaları ortalığı karıştırdı. Bu iddiaların dayanağı ise oldukça güçlü. Peki, Acun - Batuhan ilişkisi nedir? Neden böyle bir iddia ortaya çıktı?