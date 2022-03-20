- 20 Mar 2022 - 23:28

Survivor Batuhan Karacakaya ile İlgili Flaş İddia! Yarışmada Torpilli Mi Var? "Acun Ilıcalı'dan Büyük Torpil" Seyirciler Çıldırıyor, Şampiyon Batuhan mı?

Survivor Batuhan Karacakaya ile ilgili öyle bir şey ortaya çıktı ki, milyonlarca Survivor izleyicisi resmen çıldırdı. Batuhan Karacakaya'nın Acun Ilıcalı'dan torpilli olduğu ve şampiyonluğa kadar uzanacağı iddiaları ortalığı karıştırdı. Bu iddiaların dayanağı ise oldukça güçlü. Peki, Acun - Batuhan ilişkisi nedir? Neden böyle bir iddia ortaya çıktı?

Survivor All Star 2022, artık oyunlardan daha çok yarışmacıların kavgalarıyla, gerilimlerle ve elemelerle gündeme geliyor. İzleyenler de artık tartışmalardan vb. durumlardan dolayı oyun izleyemediklerini ve bu durumun seyir keyiflerini kaçırdığını söylüyorlar. Ayrıca son ortaya çıkan iddia ise izleyicileri iyice bıktırdı. Dayanağının bu kadar sağlam olması ise herkesin aklına şüphe düşürdü! 

Detaylar diğer sayfada!

20 Mar 2022 - 23:28 Ankara- Yaşam

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