- 20 Mar 2022 - 15:59 G: 20 Mar 2022 - 16:02

Adı Sevgi Oyuncuları Sosyal Medyayı Tir Tir Titretti! Herkes Bunu Merak Ederken Her Şey Tek Tek Netleşti! Bakın Kimler Var Kimler…

Adı Sevgi oyuncuları sosyal medyada herkesi şaşkına çeviren o anlar derin yankı uyandırdı. Asla Yalnız Yürümeyeceksin sloganı ile herkesi meraka sürükleyen Adı Sevgi’nin tüm detayları belli olmaya başladı. İşte, Adı Sevgi hakkında merak edilenler…

Tanıtımlarıyla dahi kısa sürede büyük yankı uyandırmayı başaran ATV ekranlarının yeni dizisi Adı Sevgi, Asla Yalnız Yürümeyeceksin sloganı ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Yunus emre Yıldırımer ve Gizem Güneş’in başrollerde yer alacağı dizinin afişleri ve fragmanları yayınlanmaya devam ederken oyuncu kadrosu da büyük yankı oluşturdu.

Hayallerinin, umutlarının peşinden giden mesleğine aşık genç bir öğretmen ile kararlılık, sevgi ve fedakarlık ile verdiği amansız mücadelenin hem öğrenci hem aile hem de kasaba üzerindeki etkilerini ele alan dizi detayları netleşmeye başladı.

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20 Mar 2022 - 15:59 - Dizi Haberleri

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