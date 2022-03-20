Survivor'da Gökhan Sonunda Resti Çekti! Saldırıya Maruz Kaldı... Az Kalsın Oyun Sahasında Savaş Çıkıyordu! Sabrı Tükendi Sonunda Patladı....
Survivor All Star'da bu akşam (20 Mart 2022) yaşanacaklar önceki tüm Survivor bölümlerini unutturacak. Birinin elenecek olduğu bu gecede oyundaki rekabetin seviyesi hat safhada olurken; yarışmacıların gerginlikleri de oldukça yüksek noktalarda. Peki, neler yaşanacak, Anıl Gökhan'a ne yapacak?
Survivor All Star 2022 büyük bir heyecanla devam ederken, 54. bölümde yaşanacaklar herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan Anıl'ın oyun esnasındaki gerilimiyle birlikte Gökhan ile girdiği kavga izleyenlere "neler oluyor?" "Sonunda Anıl'ı da çıldırttınız" tarzında yorumlar yapılmasına sebep oldu.
Survivor'da bu akşam nefesler tutulacak. Bugünkü oyundan sonra yarışmacıları bekleyen Konser, bir yarışmacının Survivor kariyerinin bitmesiyle sonuçlanacak. Bundan dolayı gerilim hat safhada ilerlerken Anıl ve Gökhan arasında yaşanan gerilim herkesi şoka soktu. Hiç beklenmedik bir anda yaşanan bu gerilimin perde arkası merak ediliyor.
Mert Öcal ve Barış Murat Yağcı'nın eleme adayı olarak kendini gösterdiği yarışmada gece kimin veda edeceği de merak konusu haline geldi.
İşte kavganın detayları!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.