Show TV'den Sürpriz Karar Açıklandı... İddialı Dizinin Fişi Çekildi! Kalan Bölüm Sayısı ve Final Tarihi! Her Şey Netleşti… Dizi Tarihi Böyle Sarsıntı Görmedi, Bitiyor!

Show TV ekranlarının bu sezon dizisi Üç Kuruş için final çanları çalmaya başladı derken netlik kazandı. Her bölümü ile pazartesi akşamlarının en eğlenceli dizisi olarak sevenlerinin karşısına çıkan Üç Kuruş’tan beklenmedik haber geldi.

Kısa sürede milyonlarca hayran kitlesi olan Üç Kuruş bu kadar erken bitmez derken görenleri şoka soktu. Çukur dizisinin devamı gibi lanse edilen dizide son zamanlarda beklentiler karşılanmadı ve görenler şok üstüne şok yaşadı. Kimse bunu beklemiyordu.

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