Show TV'den Sürpriz Karar Açıklandı... İddialı Dizinin Fişi Çekildi! Kalan Bölüm Sayısı ve Final Tarihi! Her Şey Netleşti… Dizi Tarihi Böyle Sarsıntı Görmedi, Bitiyor!
Show TV ekranlarından inanılmaz bir haber geldi. Kimse bunu beklemiyordu. Resmen öyle bir bitiş geliyor ki deprem etkisi verecek, yer yerinden sallanacak. O dizinin bitmesini kimse beklemezken net final tarihi belli oldu. İşte, merak edilenler…
Show TV ekranlarının bu sezon dizisi Üç Kuruş için final çanları çalmaya başladı derken netlik kazandı. Her bölümü ile pazartesi akşamlarının en eğlenceli dizisi olarak sevenlerinin karşısına çıkan Üç Kuruş’tan beklenmedik haber geldi.
Kısa sürede milyonlarca hayran kitlesi olan Üç Kuruş bu kadar erken bitmez derken görenleri şoka soktu. Çukur dizisinin devamı gibi lanse edilen dizide son zamanlarda beklentiler karşılanmadı ve görenler şok üstüne şok yaşadı. Kimse bunu beklemiyordu.
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27 Mar 2022 - 13:32 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.