Survivor'da Elenecek İsim Yeniden İfşa Oldu! 20 Mart 2022 Hangi Yarışmacı Elenip Gidiyor! İşte Elenen İsim... Barış mı, Yoksa Mert mi? Ortalık Sallandı!
Survivor All Star büyük bir heyecan ve gerilimle birlikte devam ediyor. Milyonlar ağzı açık bir şekilde yaşananları izleyip yorumlarken; bugün 2 eleme adayından Mert'in mi, yoksa Barış'ın mı eleneceği büyük merak konusu oldu. Buna yönelik haftalardır ifşalar paylaşan "Survivor Kahini" lakaplı bir şahsın verdiği bilgiler o yarışmacının eleneceği yönünde. Bugüne kadar tüm ifşalarıyla doğruyu ortaya çıkartan Survivor Kahini; bugün de eleneni bilebilecek mi?
Survivor All Star tarihin en büyük elemesine şahit olacak. Bugün akşam, eleme adayları Barış ve Mert olarak kendini gösteriyor. İki isimden birisi yarışmaya veda edecekken, veda edecek olan yarışmacının hangisi olacağı ifşalandı. Daha önce ifşaladığını iddia ettiği hemen hemen her bilgi doğru çıkan "Survivor Kahini"nin bu bilgisinin de doğru olduğu düşünülüyor! Peki, kim gidiyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.