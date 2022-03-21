- 21 Mar 2022 - 00:11 G: 21 Mar 2022 - 00:18

Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu! 20 Mart 2022 Hangi Yarışmacı Elenip Gitti! İşte Elenen O İsim... Barış mı, Mert mi, Evrim mi, Atakan Mı?

Survivor All Star büyük bir heyecan ve gerilimle birlikte devam ediyor. Milyonlar ağzı açık bir şekilde yaşananları izleyip yorumlarken; bugün 4 eleme adayından Barış mı, Mert mi, Evrim mi, Atakan Mı eleneceği büyük merak konusu oldu. Buna yönelik haftalardır ifşalar paylaşan "Survivor Kahini" lakaplı bir şahsın verdiği bilgiler o yarışmacının eleneceği yönünde. Bugüne kadar tüm ifşalarıyla doğruyu ortaya çıkartan Survivor Kahini; bugün de eleneni bilebilecek mi?

Survivor All Star tarihin en büyük elemesine şahit olacak. Bugün akşam, eleme adayları Barış ve Mert olarak kendini gösteriyor. İki isimden birisi yarışmaya veda edecekken, veda edecek olan yarışmacının hangisi olacağı ifşalandı. Daha önce ifşaladığını iddia ettiği hemen hemen her bilgi doğru çıkan "Survivor Kahini"nin bu bilgisinin de doğru olduğu düşünülüyor! Peki, kim gidiyor? 

ELEME POTASINA GİREN İSİMLER BELLİ OLDU?
Evrim

Atakan

Mert

Barış

Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu!

Survivor All Star 2022 Yarışmasına 20 Mart 2022 Günü Elenen İsim MERT... MERT ....

Bu hafta ki ifşalarımız ve tahminlerimiz diğer sayfada Okuyabilirsiniz...

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21 Mar 2022 - 00:11 Ankara- Yaşam

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