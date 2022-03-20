Her Gün Meteliğe Kurşun Atan Burçlar Hangisidir? İşte Hep Parasız Olan O Burçlar…
Her sorulduğunda parası olmayan, asla para yönünden yüzleri gülmeyen, tabiri caizse meteliğe kurşun atan burçlar resmen gören herkesi şaşkına çeviriyor. Öyle 3 burç var ki bu burçların asla parası olmaz. İşte, burçlar ve para durumları…
Burçların karakteristik özelliklerine göre para durumları da değişiklik gösterebiliyor. Genel olarak astrolojik dengelerden dolayı insanların zengin mi fakir mi, iyi mi kötü mü, mutlu mu mutsuz mu olacak gibi birçok konuda etkili olan burçlar insan hayatına yön veriyor.
Fakat bazı burçlar var ki resmen o 3 burçta para olduğunu görmek imkansız. Son zamanlarda meteliğe kurşun atan burçlar bir hayli merak ediliyor. İşte, parasız olan o burçlar…
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20 Mar 2022 - 20:23 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.