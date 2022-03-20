- 20 Mar 2022 - 20:23 G: 20 Mar 2022 - 20:25

Her Gün Meteliğe Kurşun Atan Burçlar Hangisidir? İşte Hep Parasız Olan O Burçlar…

Her sorulduğunda parası olmayan, asla para yönünden yüzleri gülmeyen, tabiri caizse meteliğe kurşun atan burçlar resmen gören herkesi şaşkına çeviriyor. Öyle 3 burç var ki bu burçların asla parası olmaz. İşte, burçlar ve para durumları…

Burçların karakteristik özelliklerine göre para durumları da değişiklik gösterebiliyor. Genel olarak astrolojik dengelerden dolayı insanların zengin mi fakir mi, iyi mi kötü mü, mutlu mu mutsuz mu olacak gibi birçok konuda etkili olan burçlar insan hayatına yön veriyor.

Fakat bazı burçlar var ki resmen o 3 burçta para olduğunu görmek imkansız. Son zamanlarda meteliğe kurşun atan burçlar bir hayli merak ediliyor. İşte, parasız olan o burçlar…

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20 Mar 2022 - 20:23 - Burç Haberleri

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