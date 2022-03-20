- 20 Mar 2022 - 23:26

Kardeşlerim Dizisinde Her Şey Bitti! Akif ve Resul Ölüyor, Diziye Veda Ediyor! Öyle Bir Yaralanıyor ki; Canlı Çıkması İmkansız! Büyük Kabus Başlıyor...

Kardeşlerim Dizisinin yeni bölümünde yaşananlar kan dondurdu herkesi şoktan şoka soktu. 45. bölümüyle birlikte ekranlara gelecek olan dizide her şey bitti. Resul; resmen kendi ipini çekerek yaşamına son verdi. Peki, neler oldu?

Ekranların en sevilen dizilerinden olan Kardeşlerim dizisinde sular bir türlü durulmak bilmiyor. Şimdi de, Resul'ün diziye vedası herkesi derinden sarstı. Resul; yayınlanan 45. bölüm fragmanında ölüyor. Resul'ün ölümü demek, dizide birçok taşın sarsılması anlamına geliyor. Peki, Resul neden oluyor? Neler oluyor? 

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20 Mar 2022 - 23:26 Ankara- Yaşam

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