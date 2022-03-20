Kardeşlerim Dizisinde Her Şey Bitti! Akif ve Resul Ölüyor, Diziye Veda Ediyor! Öyle Bir Yaralanıyor ki; Canlı Çıkması İmkansız! Büyük Kabus Başlıyor...

Ekranların en sevilen dizilerinden olan Kardeşlerim dizisinde sular bir türlü durulmak bilmiyor. Şimdi de, Resul'ün diziye vedası herkesi derinden sarstı. Resul; yayınlanan 45. bölüm fragmanında ölüyor. Resul'ün ölümü demek, dizide birçok taşın sarsılması anlamına geliyor. Peki, Resul neden oluyor? Neler oluyor?

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