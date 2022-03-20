20 Mar 2022 - 23:26
Kardeşlerim Dizisinde Her Şey Bitti! Akif ve Resul Ölüyor, Diziye Veda Ediyor! Öyle Bir Yaralanıyor ki; Canlı Çıkması İmkansız! Büyük Kabus Başlıyor...
Kardeşlerim Dizisinin yeni bölümünde yaşananlar kan dondurdu herkesi şoktan şoka soktu. 45. bölümüyle birlikte ekranlara gelecek olan dizide her şey bitti. Resul; resmen kendi ipini çekerek yaşamına son verdi. Peki, neler oldu?
Ekranların en sevilen dizilerinden olan Kardeşlerim dizisinde sular bir türlü durulmak bilmiyor. Şimdi de, Resul'ün diziye vedası herkesi derinden sarstı. Resul; yayınlanan 45. bölüm fragmanında ölüyor. Resul'ün ölümü demek, dizide birçok taşın sarsılması anlamına geliyor. Peki, Resul neden oluyor? Neler oluyor?
Detaylar Diğer Sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.