Gönül Dağı'nda İzleyiciyi Hıçkıra Hıçkıra Ağlatacak Ayrılık! Milyonlar Can Evinin Tam Ortasından Vurulacak, Böyle Bir Bölüm Yok! Ayrılık Depremi...
TRT1 ekranlarının sevilen ve en çok izlenen dizisi olarak kendini gösteren Gönül Dağı dizisinde yaşananlar seyircilerin yüreğini hop indirip hop kaldırdı. 57. Bölümde yaşanacaklar herkesi can evinden vuracakken; aynı zamanda gözyaşlarına boğacak. Amansız ayrılık...
Gönül Dağı'nda heyecandan ne yapacağını bilemeyen Rıfat; Meryem'i mutlu edebilmek için jest yapma kararı alır. Fakat sürprizle karşılaşınca direkt olarak Meryem'in hüngür hüngür ağlaması işi tamamen farklı bir boyuta taşır. Gönül Dağı'nın yeni ekranlara gelecek bölümünde yaşanacaklar şoktan şoka sokacak. İşte yeni gelecek bölüm ve yaşanacak olan her şey!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.