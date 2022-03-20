Gönül Dağı'nda İzleyiciyi Hıçkıra Hıçkıra Ağlatacak Ayrılık! Milyonlar Can Evinin Tam Ortasından Vurulacak, Böyle Bir Bölüm Yok! Ayrılık Depremi...

Gönül Dağı'nda heyecandan ne yapacağını bilemeyen Rıfat; Meryem'i mutlu edebilmek için jest yapma kararı alır. Fakat sürprizle karşılaşınca direkt olarak Meryem'in hüngür hüngür ağlaması işi tamamen farklı bir boyuta taşır. Gönül Dağı'nın yeni ekranlara gelecek bölümünde yaşanacaklar şoktan şoka sokacak. İşte yeni gelecek bölüm ve yaşanacak olan her şey!

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