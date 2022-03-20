- 20 Mar 2022 - 20:43 G: 20 Mar 2022 - 21:11

Gönül Dağı'nda İzleyiciyi Hıçkıra Hıçkıra Ağlatacak Ayrılık! Milyonlar Can Evinin Tam Ortasından Vurulacak, Böyle Bir Bölüm Yok! Ayrılık Depremi...

TRT1 ekranlarının sevilen ve en çok izlenen dizisi olarak kendini gösteren Gönül Dağı dizisinde yaşananlar seyircilerin yüreğini hop indirip hop kaldırdı. 57. Bölümde yaşanacaklar herkesi can evinden vuracakken; aynı zamanda gözyaşlarına boğacak. Amansız ayrılık...

Gönül Dağı'nda heyecandan ne yapacağını bilemeyen Rıfat; Meryem'i mutlu edebilmek için jest yapma kararı alır. Fakat sürprizle karşılaşınca direkt olarak Meryem'in hüngür hüngür ağlaması işi tamamen farklı bir boyuta taşır. Gönül Dağı'nın yeni ekranlara gelecek bölümünde yaşanacaklar şoktan şoka sokacak. İşte yeni gelecek bölüm ve yaşanacak olan her şey!

Detaylar diğer sayfada!

20 Mar 2022 - 20:43 Ankara- Yaşam

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