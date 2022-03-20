Muşmula Suratlı Burçlar Hangisidir? İşte Yüzü Hep Buruşuk Çirkin Olan O Burçlar…
Burçlar insanların hayatları hakkında çok güzel yönler verir. Bazı burçlar var ki hayatlarında ne kadar güzel şey olursa olsun yüzleri gülmez, aksine muşmula yemiş gibi sürekli somurturlar. O üç burç belli oldu. İşte, somurtkanlıkları ile dillere destan olan burçlar…
Öyle 3 burç var ki ne kadar iyi bir şey söylersen söyle asla yüzleri gülmez. Sürekli somurtur, karşılarında olan insanların enerjilerini çekmek için mücadele ederler. Onların bu somurtkan halleri insanları çileden çıkarır.
Kimse tahammül edemez. Resmen yüzleri o kadar buruşuk ve çirkin olur ki insanlar yanlarından bir an önce kaçmak isterler. İşte, yüzleri her an buruşuk olan burçlar listesi…
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20 Mar 2022 - 21:09 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.