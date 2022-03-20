- 20 Mar 2022 - 21:09 G: 20 Mar 2022 - 21:22

Muşmula Suratlı Burçlar Hangisidir? İşte Yüzü Hep Buruşuk Çirkin Olan O Burçlar…

Burçlar insanların hayatları hakkında çok güzel yönler verir. Bazı burçlar var ki hayatlarında ne kadar güzel şey olursa olsun yüzleri gülmez, aksine muşmula yemiş gibi sürekli somurturlar. O üç burç belli oldu. İşte, somurtkanlıkları ile dillere destan olan burçlar…

Öyle 3 burç var ki ne kadar iyi bir şey söylersen söyle asla yüzleri gülmez. Sürekli somurtur, karşılarında olan insanların enerjilerini çekmek için mücadele ederler. Onların bu somurtkan halleri insanları çileden çıkarır.

Kimse tahammül edemez. Resmen yüzleri o kadar buruşuk ve çirkin olur ki insanlar yanlarından bir an önce kaçmak isterler. İşte,  yüzleri her an buruşuk olan burçlar listesi…

Devamı Diğer Sayfada!

20 Mar 2022 - 21:09 - Burç Haberleri

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