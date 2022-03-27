- 27 Mar 2022 - 15:27

Kenan İmirzalıoğlu'dan Şok Eden Ayrılık Kararı! Resti Çekti... "Sinem Kobal?" Duyan İnanamıyor! Tüm Umutlar, Heyecanlar Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor?

Kenan İmirzalıoğlu bugün milyonların yüreğine indirdi. Çok sayıda kişi büyük korku yaşadı. Ayrılık iddiaları ortalığı karıştırırken; hayranları Instagram ve Twitter hesabına resmen akın ettiler. Ortaya çıkanlar ise herkesi şoktan şoka soktu.

Türkiye'nin en ünlü erkek oyuncularından olan Kenan İmirzalıoğlu bugün herkesi şoktan şoka soktu. Ortaya çıkan gerçekler; duyanları "yok artık" tepkisiyle baş başa bırakırken; yaşananlar hem üzdürüp, hem güldürdü. Peki, neler oldu?

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27 Mar 2022 - 15:27 Ankara- Yaşam

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