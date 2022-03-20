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20 Mar 2022 - 22:25

Bergen'le İlgili Ortaya Çıkan Gerçek Donakalmanıza Sebep Olacak! En Yakını Açıkladı, İfşaladı... Her Şey Ortaya Döküldü! Meğer...

Türkiye'de arabesk denildiğinde hem müzikal olarak hem yaşantı olarak ilk akla gelen isimlerden olan Bergen, filminin çıkmasıyla birlikte birden bire milyonlarca hayrana sahip oldu. Halis Serbest tarafından acımasız bir şekilde canına kıyılan Bergen'le ilgili ortaya çıkan gerçek donakalmanıza sebep olabilir. En yakını açıkladı...