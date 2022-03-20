Bergen'le İlgili Ortaya Çıkan Gerçek Donakalmanıza Sebep Olacak! En Yakını Açıkladı, İfşaladı... Her Şey Ortaya Döküldü! Meğer...
Türkiye'de arabesk denildiğinde hem müzikal olarak hem yaşantı olarak ilk akla gelen isimlerden olan Bergen, filminin çıkmasıyla birlikte birden bire milyonlarca hayrana sahip oldu. Halis Serbest tarafından acımasız bir şekilde canına kıyılan Bergen'le ilgili ortaya çıkan gerçek donakalmanıza sebep olabilir. En yakını açıkladı...
Hayatını konu alan "Bergen" filmi sebebiyle tüm Türkiye son birkaç haftadır tamamen Bergen'i konuşuyor. Arabeskin fenomen isimlerinden olan Bergen; filmlere, kitaplara konu olacak aşkıyla, acımasız bir adamla yaşadığı birliktelik sonucu kadın cinayetlerine kurban giden isimlerden sadece birisi. Bergen'in en yakınından gelen açıklamalar resmen herkesi yasa boğdu!
Detaylar Diğer Sayfada!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.