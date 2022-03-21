- 21 Mar 2022 - 08:30 G: 21 Mar 2022 - 08:36

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 21 Mart 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 21 Mart 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’da bugün de gerçekleştirilmeye devam eden su altyapısı çalışmaları, su kesintileri ortaya çıkarıyor. Konuyla ilgili harekete geçmiş olan ASKİ, 21 Mart 2022 Pazartesi günü Ankara’da yaşanacak olan su kesintilerine dair duyuru yayınlamış bulunuyor. Peki, ASKİ 21 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 21 Mart Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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21 Mar 2022 - 08:30 - Yaşam

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