ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Mart 2022 SALI Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 22 Mart 2022 SALI su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Ankara 22 Mart 2022 SALI Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Ankara’da bugün de gerçekleştirilmeye devam eden su altyapısı çalışmaları, su kesintileri ortaya çıkarıyor. Konuyla ilgili harekete geçmiş olan ASKİ, 22 Mart 2022 SALI günü Ankara’da yaşanacak olan su kesintilerine dair duyuru yayınlamış bulunuyor. Peki, ASKİ 22 Mart 2022 SALI Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 22 Mart 2022 SALI Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…
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22 Mar 2022 - 00:15 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.