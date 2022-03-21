Ankara Elektrik Kesintisi! 21 Mart 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 21 Mart 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Haftaya 9 ilçesinde yaşanacak olan elektrik kesintileri ile başlayan Ankaralılar, yaşanacak olan bu kesintilerinin ne kadar süreceğini merak etmeye başlıyor. Peki, 21 Mart Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 21 Mart Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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