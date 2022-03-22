- 22 Mar 2022 - 00:14

Ankara Elektrik Kesintisi! 22 Mart 2022 SALI Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 22 Mart 2022 SALI Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Haftaya 9 ilçesinde yaşanacak olan elektrik kesintileri ile başlayan Ankaralılar, yaşanacak olan bu kesintilerinin ne kadar süreceğini merak etmeye başlıyor. Peki, 22 Mart 2022 SALI Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?22 Mart 2022 SALI Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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22 Mar 2022 - 00:14 - Yaşam

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