Ankara Elektrik Kesintisi! 22 Mart 2022 SALI Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 22 Mart 2022 SALI Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Haftaya 9 ilçesinde yaşanacak olan elektrik kesintileri ile başlayan Ankaralılar, yaşanacak olan bu kesintilerinin ne kadar süreceğini merak etmeye başlıyor. Peki, 22 Mart 2022 SALI Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?22 Mart 2022 SALI Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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