- 21 Mar 2022 - 08:43

Survivor Yarışmasında Görülmemiş Olay! Mert Öcal Geliyor, Evrim Keklik Gidiyor! Aşkın Sesi Bastırılamadı; Acun Kararını Verdi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da görülmemiş bir olay yaşanacak! İddialara göre dün akşam potaya çıkan iki isimden Evrim Keklik ve Mert Öcal arasında değiş tokuş yapılacak. Evrim giderken; Mert ise aşkın sesiyle yeniden yarışmaya dönecek! Acun Ilıcalı’nın kararını verdiği konuşulurken; milyonlar yaşananlar karşısında şok oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık oyununu kazanan Ünlüler takımı potaya sadece Atakan’ı koymuşlardı. Bununla birlikte Evrim, Mert, Atakan ve Barış potasından elenen isim Mert olmuştu. Şimdi ise büyük olay patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Mar 2022 - 08:43 Ankara- Yaşam

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