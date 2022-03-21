Survivor Yarışmasında Görülmemiş Olay! Mert Öcal Geliyor, Evrim Keklik Gidiyor! Aşkın Sesi Bastırılamadı; Acun Kararını Verdi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da görülmemiş bir olay yaşanacak! İddialara göre dün akşam potaya çıkan iki isimden Evrim Keklik ve Mert Öcal arasında değiş tokuş yapılacak. Evrim giderken; Mert ise aşkın sesiyle yeniden yarışmaya dönecek! Acun Ilıcalı’nın kararını verdiği konuşulurken; milyonlar yaşananlar karşısında şok oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık oyununu kazanan Ünlüler takımı potaya sadece Atakan’ı koymuşlardı. Bununla birlikte Evrim, Mert, Atakan ve Barış potasından elenen isim Mert olmuştu. Şimdi ise büyük olay patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.