Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Kilolu Halini Gören Tanıyamıyor! Sosyal Medya Sallanmaya Başladı! 40 Santim İncelmişti… “Yok Artık”

Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan arasında kriz yaşanmıştı. Alişan ve Buse Varol’un kızları Eliz’in doğum gününü yalnız başlarına kutlamaları akıllarda soru işareti bırakmıştı. Alişan’ın ailesiyle sorunlar yaşadığı konuşulan Buse Varol geri adım atmayınca iddialara göre Alişan ve Buse Varol boşanmanın ucuna kadar gelmişti. Yine iddialara göre Alişan ve Buse Varol’u ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan barıştırmıştı. Şimdi ise Buse Varol kilolu haliyle ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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