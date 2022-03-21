Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Kilolu Halini Gören Tanıyamıyor! Sosyal Medya Sallanmaya Başladı! 40 Santim İncelmişti… “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, gündemi salladı yıktı! Buse Varol’un kilolu halini görenler tanıyamadı; tekrar tekrar baktı. Sosyal medyayı sallayan Buse Varol’un en son 40 santime yakın inceldiği tartışılıyordu şimdi ise kilolu haliyle ağızları yarım metre açık bıraktı. İşte milyonlara “Yok artık” dedirten Buse Varol’un yeni hali…
Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan arasında kriz yaşanmıştı. Alişan ve Buse Varol’un kızları Eliz’in doğum gününü yalnız başlarına kutlamaları akıllarda soru işareti bırakmıştı. Alişan’ın ailesiyle sorunlar yaşadığı konuşulan Buse Varol geri adım atmayınca iddialara göre Alişan ve Buse Varol boşanmanın ucuna kadar gelmişti. Yine iddialara göre Alişan ve Buse Varol’u ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan barıştırmıştı. Şimdi ise Buse Varol kilolu haliyle ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.