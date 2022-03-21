Survivor Mert’in Survivor’dan Kazandığı Paraları Duyanlar Çıldırıyor! Acun Hesabını Banka Kasasına Döndürmüş! Survivor Mert Paraya Para Demiyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve kalplerde şampiyon olan Mert Öcal’ın Survivor yarışmasından kazandığı paraları gören çıldırdı. Gündemi sallayan bu durum sonrasında Acun Ilıcalı’nın Mert Öcal’ın hesabını kuyumcu kasasına döndürdüğüne dair yorumlar yapıldı. Mert Öcal’ın kazandığı parayla ev, saray hatta şato bile alınabileceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık ve ödül oyunu için kıyasıya mücadele veren Survivor All Star yarışmasında oyunu kazanan takımsa Ünlüler olmuştu. Bu sayede pota yeniden oluşturulmuştu. Mert, Atakan, Evrim ve Barış arasından yarışmaya veda eden isim Mert Öcal olmuştu. Şimdi ise Mert Öcal’ın kazandığı para ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.