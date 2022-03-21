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21 Mar 2022 - 21:07

Survivor Mert’in Survivor’dan Kazandığı Paraları Duyanlar Çıldırıyor! Acun Hesabını Banka Kasasına Döndürmüş! Survivor Mert Paraya Para Demiyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve kalplerde şampiyon olan Mert Öcal’ın Survivor yarışmasından kazandığı paraları gören çıldırdı. Gündemi sallayan bu durum sonrasında Acun Ilıcalı’nın Mert Öcal’ın hesabını kuyumcu kasasına döndürdüğüne dair yorumlar yapıldı. Mert Öcal’ın kazandığı parayla ev, saray hatta şato bile alınabileceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…