Kardeşlerim Dizisinde Asiye ve Doruk'un Evcilik Oyunu Çıldırttı! Lise Öğrencisi Çocukların Yaptığı Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! “Evli Çiftler Gibi…”
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, sosyal medyayı yine salladı! Asiye ve Doruk’un o sahneleri ise milyonları cin atına bindirdi, adeta delirtti. Birçok kişi bu sahneleri doğru bulmadığını dile getirirken; liseli çocukların böyle sahnelerde yer alması seyircileri doğru yönlendirmeyeceğine dair yorumlar yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Kardeşlerim dizisinin son bölümünde Asiye ve Doruk’un samimi sahneleri milyonları çılgına çevirdi. Beğeni topladığı kadar linçte yiyen Kardeşlerim dizisi, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.