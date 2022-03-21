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21 Mar 2022 - 21:09

Kardeşlerim Dizisinde Asiye ve Doruk'un Evcilik Oyunu Çıldırttı! Lise Öğrencisi Çocukların Yaptığı Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! “Evli Çiftler Gibi…”

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, sosyal medyayı yine salladı! Asiye ve Doruk’un o sahneleri ise milyonları cin atına bindirdi, adeta delirtti. Birçok kişi bu sahneleri doğru bulmadığını dile getirirken; liseli çocukların böyle sahnelerde yer alması seyircileri doğru yönlendirmeyeceğine dair yorumlar yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…