- 21 Mar 2022 - 21:09

Kardeşlerim Dizisinde Asiye ve Doruk'un Evcilik Oyunu Çıldırttı! Lise Öğrencisi Çocukların Yaptığı Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! “Evli Çiftler Gibi…”

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, sosyal medyayı yine salladı! Asiye ve Doruk’un o sahneleri ise milyonları cin atına bindirdi, adeta delirtti. Birçok kişi bu sahneleri doğru bulmadığını dile getirirken; liseli çocukların böyle sahnelerde yer alması seyircileri doğru yönlendirmeyeceğine dair yorumlar yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Kardeşlerim dizisinin son bölümünde Asiye ve Doruk’un samimi sahneleri milyonları çılgına çevirdi. Beğeni topladığı kadar linçte yiyen Kardeşlerim dizisi, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Mar 2022 - 21:09 Ankara- Yaşam

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