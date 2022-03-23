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23 Mar 2022 - 14:51

Survivor Batuhan Çıldırdı! Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Ünlüler Takımı Yün Gibi Çırptı... Değil Gönüllüler Takımı, Acun Ilıcalı Bile…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya adeta çıldırdı ve ünlüler takımını yün çırpar gibi çırptı! Karacakaya, yaşananlara daha fazla dayanamadı ve açtı ağzını yumdu gözünü! Gönüllüler takımını şok eden bu durum iddialara göre Acun Ilıcalı’yı bile hayretler içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…