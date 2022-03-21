Survivor Batuhan Çıldırdı; Ünlüler Takımı Yün Gibi Çırptı! Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Değil Gönüllüler Takımı, Acun Ilıcalı Bile…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya adeta çıldırdı ve ünlüler takımını yün çırpar gibi çırptı! Karacakaya, yaşananlara daha fazla dayanamadı ve açtı ağzını yumdu gözünü! Gönüllüler takımını şok eden bu durum iddialara göre Acun Ilıcalı’yı bile hayretler içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından elenen isim tartışmalara neden olmuştu. Mert Öcal’ın yarışmadan elenmesi sosyal medyada bayram ilan edilirken; birçok kişi Sude’ninde yarışmadan elenmesi gerektiğini dile getirdi. Batuhan Karacakaya ise skandal sözlere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.