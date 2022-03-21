Sadakatsiz Dizisinde Derin Akıbeti Belli Oldu! Milyonlara Ölümüyle Göbek Attırmış; Halay Çektirmişti! Gözyaşlarına Boğdu, Bu Senaryo…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Melis Sezen’in hayat verdiği Derin karakteri sosyal medyayı salladı. Fragmanla birlikte öldüğü ortaya çıkan Derin karakterinin akıbeti belli oldu. Milyonlara ölümüyle birlikte göbek attıran hatta halay çektiren Derin karakteri o senaryoyla birlikte göbek atan herkesi zırıl zırıl ağlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamlarını sallıyor. Reyting rekorlarını kıran Sadakatsiz dizisinde finale ramak kala Derin’in öldürüldüğü sahne milyonları şok içerisinde bıraktı. Birçok kişi bu sahnelerden sonra her şeyin bambaşka olacağını dile getirdi. Peki, Sadakatsiz dizisinden Melis Sezen’in hayat verdiği Derin ayrılıyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.