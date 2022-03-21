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21 Mar 2022 - 10:58

Sadakatsiz Dizisinde Derin Akıbeti Belli Oldu! Milyonlara Ölümüyle Göbek Attırmış; Halay Çektirmişti! Gözyaşlarına Boğdu, Bu Senaryo…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Melis Sezen’in hayat verdiği Derin karakteri sosyal medyayı salladı. Fragmanla birlikte öldüğü ortaya çıkan Derin karakterinin akıbeti belli oldu. Milyonlara ölümüyle birlikte göbek attıran hatta halay çektiren Derin karakteri o senaryoyla birlikte göbek atan herkesi zırıl zırıl ağlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…