- 23 Mar 2022 - 15:09 G: 23 Mar 2022 - 15:10

Sadakatsiz Dizisinde Volkan Derin'i Küvette Nefessiz Bıraktı! Yapımcı Derin'in Sonunu Acımasız Yazdı! Seyirciyi Gözyaşlarına Boğulacak... Volkan Senden Her şey Beklenir...

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Melis Sezen’in hayat verdiği Derin karakteri sosyal medyayı salladı. Fragmanla birlikte öldüğü ortaya çıkan Derin karakterinin akıbeti belli oldu. Milyonlara ölümüyle birlikte göbek attıran hatta halay çektiren Derin karakteri o senaryoyla birlikte göbek atan herkesi zırıl zırıl ağlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamlarını sallıyor. Reyting rekorlarını kıran Sadakatsiz dizisinde finale ramak kala Derin’in öldürüldüğü sahne milyonları şok içerisinde bıraktı. Birçok kişi bu sahnelerden sonra her şeyin bambaşka olacağını dile getirdi. Peki, Sadakatsiz dizisinden Melis Sezen’in hayat verdiği Derin ayrılıyor mu? 

Sadakatsiz Dizisinde Volkan Derin'i Küvette Nefessiz Bıraktı! O SAHNEYİ İZLE

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23 Mar 2022 - 15:09 Ankara- Yaşam

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