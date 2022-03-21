- 21 Mar 2022 - 11:26 G: 21 Mar 2022 - 11:34

Survivor’da Tüm Yarışmacılar Birbirine Girdi! Nisa, Batuhan, Adem, Ogeday, Ayşe… Acun Medya 3 Saat Toplantı Yaptı ve Sonuç: Hüsran..

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tüm yarışmacılar birbirine girdi. Takımların karışacağı gündeme bomba gibi düşerken; Nisa, Batuhan, Adem, Ogeday, Ayşe gibi isimlerin bambaşka yerlerde olacağı iddia edildi. Bunun yanında Acun Medya’nın bu konu hakkında tam 3 saat toplantı yaptığı ve seyircileri üzecek kararlar aldığına dair iddialar sosyal medyayı salladı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada 3 kez dokunulmazlık oynanmıştı ama 2 kez Gönüllüler takımının, 1 kez Ünlüler takımının kazanması ve bunun haftalardır böyle devam etmesi akıllarda soru işareti bırakmıştı. Şimdi ise büyük skandal resmen patlak verdi. İki takımında birbirine gireceğine dair yorumlar gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Mar 2022 - 11:26 Ankara- Yaşam

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