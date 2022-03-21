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21 Mar 2022 - 11:26

Survivor’da Tüm Yarışmacılar Birbirine Girdi! Nisa, Batuhan, Adem, Ogeday, Ayşe… Acun Medya 3 Saat Toplantı Yaptı ve Sonuç: Hüsran..

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tüm yarışmacılar birbirine girdi. Takımların karışacağı gündeme bomba gibi düşerken; Nisa, Batuhan, Adem, Ogeday, Ayşe gibi isimlerin bambaşka yerlerde olacağı iddia edildi. Bunun yanında Acun Medya’nın bu konu hakkında tam 3 saat toplantı yaptığı ve seyircileri üzecek kararlar aldığına dair iddialar sosyal medyayı salladı! Peki, neler oluyor?