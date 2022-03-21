- 21 Mar 2022 - 21:10

Survivor Mert ve Sude’nin Öpüşme Görüntüleri Çıldırttı! Acun Medya Kameralara Yansıtınca; Seyirciler Linç Etti! “Buda Olmaz Ki...!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Sude ve Mert yine gündeme oturdu. Mert Öcal’ın elenmesinin ardından Sude’yle olan öpüşme görsellerinin çıkması; milyonları çıldırttı. Acun Medya kameralara yansıtınca; birçok kişi “Midemiz kalktı” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde izlenme rekorları kıran Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hızlı elemelerin yapıldığı Survivor All Star’da eleme potasına giden isimler ortaya çıkmıştı. Evrim, Atakan, Mert ve Barış arasından elenen isim olayların adamı Mert Öcal olmuştu. Elenme sonrasında ekranlara gelen bir görüntü ise her şeyi yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Mar 2022 - 21:10 Ankara- Yaşam

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