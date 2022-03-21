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21 Mar 2022 - 12:35

Survivor’da Evrim Elendi! Evrim Keklik Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Evrim Elendi Mi?

Survivor All Star 2022 yarışmasında eleme potasına giren isimler de herkesi şaşırtmayı başarıyor. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmasına bu hafta veda eden isim, seyircinin hiç beklemediği biri oluyor. Sizde bu elemelerle birlikte gündeme gelen Evrim Keklik ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...