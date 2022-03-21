Survivor’da Evrim Elendi! Evrim Keklik Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Evrim Elendi Mi?
Survivor All Star 2022 yarışmasında eleme potasına giren isimler de herkesi şaşırtmayı başarıyor. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmasına bu hafta veda eden isim, seyircinin hiç beklemediği biri oluyor. Sizde bu elemelerle birlikte gündeme gelen Evrim Keklik ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Ekranların nefes kesen yapımlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışmasında heyecan giderek artıyor. Birleşme partisinden önce son eleme ile ekranlara gelen Survivor All Star 2022 yarışmasında eleme potasına giren isimler de herkesi şaşırtmayı başarıyor. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmasına bu hafta veda eden isim, seyircinin hiç beklemediği biri oluyor. Peki, Evrim Keklik eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Evrim elendi mi? İşte, detaylar...
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
21 Mar 2022 - 12:35 - Survivor 2022
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.