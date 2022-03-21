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21 Mar 2022 - 12:43

Survivor’da Batuhan Elendi! Batuhan Karacakaya Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Batuhan Elendi Mi?

Birleşme partisinden önce elenen o son isim ise, Survivor All Star 2022 yarışmasının izleyicilerini bir hayli etkilemiş bulunuyor. Peki, Batuhan Karacakaya ile ilgili durum ne? İşte Batuhan Karacakaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar...