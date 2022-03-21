Survivor’da Batuhan Elendi! Batuhan Karacakaya Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Batuhan Elendi Mi?
Birleşme partisinden önce elenen o son isim ise, Survivor All Star 2022 yarışmasının izleyicilerini bir hayli etkilemiş bulunuyor. Peki, Batuhan Karacakaya ile ilgili durum ne? İşte Batuhan Karacakaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Dominik Cumhuriyeti’ndeki yarışına tüm heyecanıyla devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, zorlu parkurları ve gerilim dolu yarışmacı polemikleriyle TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Şampiyonu oldukça yaklaşmış olan Survivor All Star 2022 yarışmasında haftaya adaların birleşme bekleniyor. Birleşme partisinden önce elenen o son isim ise, Survivor All Star 2022 yarışmasının izleyicilerini bir hayli etkilemiş bulunuyor. Peki, Batuhan Karacakaya eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Batuhan elendi mi? İşte, detaylar…
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21 Mar 2022 - 12:43 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.